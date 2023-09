Greissy Ortega rompió su silencio y expresó que está cansada que su hermana, Milena Zárate, la esté mencionando en diferentes programas de TV, recordando su romance con el cómico Edwin Sierra.

“Qué aburrido hablar de esa mujer, no sé cuándo me superará, no la quiero ver porque involucró a mis hijos en sus cochinadas. ¿Si creo que habla de mí para dar que hablar? Eso es más que obvio, si no le sirviera de carnada me dejaría en paz. No me puede dejar tranquila porque soy la gallinita de los huevos de oro”, expresó Greissy para Trome.

Luego continuó con: “todavía me quedo un tiempo aquí, en Estados Unidos, porque tengo unas cosas que hacer y quizá en unos meses o un año regrese a Perú para volver a ver unas caras que no quisiera, pero todo bien”.

Milena Zárate arremete contra Edwin Sierra: “llevó una doble vida en mi propia casa”

En la última edición de América Hoy, Milena Zárate lanzó fuertes declaraciones con respecto a la relación que mantuvo su hermana Greyssi y Edwin Sierra. La colombiana calificó a Sierra como el “maestro de maestros” debido a que, en un momento, sostuvo una relación paralela con ella y su hermana en la misma casa.

“Acabo de llegar de Colombia, estuve por allá unos días y claro que sé todos esos tips que los tramposos emplean para engañar. Y si voy a hablar de ‘maestros’, mi ex (Edwin Sierra) fue el maestro de maestros porque llevó una doble vida en mi propia casa. Por eso debe estar en el ranking como el número uno”, expresó Milena.

Luego continuó con: “es más, por él me gané el odio de la otra señorita que ahora está afuera. ¡Ay! Pero cuando a ella le pase lo mismo, ahí la voy a ver”.

Milena Zárate también expresó que, para descubrir una infidelidad de su pareja, deben de desinstalar las aplicaciones de mensajería, para poder ver las que se eliminaron previamente.

“Desinstalas el WhatsApp de su celular, lo reinstalas y luego le das aceptar a la opción que dice recuperar archivos y allí te vas a enterar”, precisó Milena