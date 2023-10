Magaly Medina sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano: “No sé si durará, pero hay que vivir el día a día”

Magaly Medina decidió referirse a su matrimonio con Alfredo Zambrano y mostró su escepticismo en cuanto al amor, pese a que en redes sociales presume su estable relación con el notario.

“ Yo soy una incrédula, mi vida entera es una prueba de eso, de que, de verdad, yo no creo en el amor hasta que seamos viejitos, no lo creo, hasta ahora, por lo menos, no me han durado más de siete años ”, expresó la conductora de TV.

Dichos comentarios surgieron tras hablar de las parejas en la farándula, pues algunas no se han casado a pesar de tener anillos de compromiso.

“Tengo tres matrimonios, este es mi tercer matrimonio, no sé si durará, pero hay que vivir el día a día, lo dure, mientras uno sea feliz y haya paz, tranquilidad, perfecto, ahí está ”, sostuvo la ‘Urraca’.

“ Uno nunca puede decir hasta que seamos viejitos, eso nada más es para la canción ”, concluyó.