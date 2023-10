El cantante de cumbia Robert Muñoz Farfán, líder de ‘Clavito y su Chela’, este 14 de noviembre regresará al Perú para retomar su carrera artística, después de 3 años y 7 meses de ausencia. En su cuenta oficial en Facebook, el intérprete de “Por qué serás así”, “Siento que no puedo vivir sin ti” y “No me vayas a olvidar”, anunció que regresa al Perú para reencontrarse con su público. En declaraciones a Correo, contó que vendió el camión frigorífico con el que trabajaba como montacarga trasladando alimentos y otros, para grabar tres nuevas canciones y volver al Perú.

Robert Muñoz también ha sorprendido a sus fans tras presentar a nuevos integrantes de su agrupación de cumbia, en la que figura Mack Songhurst, mejor conocido como ‘La Mackyna’. Dos músicos huancaínos Dennis Ferruzo Cortez (primera guitarra), el ingeniero y trompetista José Rúa; además de Jaime Agón Vega.

”Llegamos este 14 de noviembre en la noche vamos a realizar presentaciones suspendidas por la pandemia, para cumplir con los promotores”, contó Clavito. El popular cantante confirmó además que “La Mackyna” será parte de la agrupación y ya está practicando la coreografía; , su esposa Andrea Foseca, Norka Ascue y otros músicos. “Venimos con tres nuevas canciones: ‘Ya se’, ‘Es por tu culpa’ y ‘No seas así”, que tienen gran aceptación y tienen más de 100 mil vistas”, contó, al tiempo de comentar que no fue nada fácil grabar en Estados Unidos porque los músicos tenían adecuarse al estilo de “Clavito y su Chela”, por lo que algunos viajaron de Perú a California.

Feliz de reencontrarse con su público, Robert Muñoz, explicó que el 4 de marzo del 2020, se fue de vacaciones a Estados Unidos y ya no pudo regresar por la pandemia. “Yo no me escapé, tratamos de regresar, pero a Andrea y a mí nos dio Covid, yo estuve 3 meses enfermo. Gastamos todos nuestros ahorros”, contó Clavito. Recordando que trabajó como peluquero, jardinero, pintor, refaccionando casas y como montacarga. “Estar en tierras ajenas es difícil, tuvimos que adaptarnos. Hace poco vendí el camión frigorífico con el que trasladamos verduras, frutas, carne de California que es un como el Valle del Mantaro, hacia otras ciudades de Estados Unidos”, detalló.

Cuando le preguntamos que hizo con el dinero, mencionó que lo utilizó para financiar los gastos de las grabaciones de las tres nuevas canciones que ya tienen de 100 a 150 vistas. Sin olvidar a su “Huancayo querido”, que siempre menciona en sus canciones y le abrió las puertas al éxito, Robert Muñoz, prometió volver a Huancayo para cautivar con una nueva presentación. “Voy a reencontrarme con mi familia y todos mis seguidores, pues tengo nuevos temas, nuevamente vamos a encaminarnos porque Dios está de nuestro lado. Ya estamos de regreso y esperamos superar el éxito de “Porque serás así”. nos dijo el cantante que compró sus boletos en septiembre para regresar a nuestro país, caza a su esposa Andrea y sus dos hijas.