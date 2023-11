Greyssi Ortega se enlazó desde Estados Unidos para conversar con Lady Guillén y, al inicio de la conversación, la conductora le preguntó sobre la veracidad de su embarazo y ella contestó que “es imposible ocultar un embarazo hasta los 7 meses”

“Yo estuve con anemia, cuando voy al médico me dicen que mi hija venía con un problema en el corazón, imagino por mucho estrés (...) yo soy delgada, no puedo sacar terrible barrigota, el dolor, la única persona que lo vivió fui yo”, contó Greyssi.

Luego continuó con: “la única persona a la que le indujeron un parto para no ser cesareada fue a mí, ¿saben lo que es levantarse y no tener a tu bebé en tus brazos?, sino que está fallecida, no pueden ahora cuestionarme algo que yo lo he vivido.

Greyssi Ortega afirmó que sí estuvo embaraza y que jamás podría hacer noticia con un tema tan delicado como el que menciona.

“El 22 de enero ella estaba para nacer, a mí me duele, la gente critica porque tiene boca, hay cosas que son muy ciertas y este caso no es mentira, me ha dolido muchísimo perder a mi hija”, contó.

