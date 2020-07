Nicola Porcella contó en una transmisión en vivo que sus compañeros de Guerreros 2020 lo llaman “Princesa Inca”. Al respecto, el exmodelo expresó su rechazo e indicó que prefiere que lo llamen príncipe inca.

“Todo el mundo me molesta, en lugar de decirme el galán inca me dicen princesa inca. Creo que les gusto, no sé” , comentó Nicola Porcella.

Cabe mencionar que el exmodelo está pasando por grandes cambios en su carrera, ya que por el momento él está viviendo en México y, en diversas entrevistas, comentó que piensa quedarse en tierras aztecas por un buen tiempo.

¿QUIERE INGRESAR A ACAPULCO SHORE?

Nicola Porcella conversó con Samu de Instarándula que le encantaría ingresar al reality ‘Acapulco Shore’ de MTV, la cual no se centra en pasar pruebas físicas, sino en fiestas, relaciones amorosas y más.

Nicola Porcella estaría buscando la oportunidad de ingresar al exitoso reality que lanzó a la fama a Mane, El Potro y Karime

NICOLA ENVÍA HERMOSO MENSAJE A SU HIJO

Nicola Porcella mostró su lado su lado paternal más tierno, al dedicarle un emotivo mensaje a su hijo, con quien no puede reunirse aún, debido a que se encuentra en México; buscando crecer profesionalmente en su carrera artística.

“Yo, desde la distancia, hijo querido, te abrazo cada día en mis pensamiento, y como te dije hoy y siempre no estas solo aun en la distancia. Papá está siempre junto a ti; cuando la soledad te ataque, cierra los ojos y piensa en mí que con la misma intensidad yo te escucharé y sabré que me necesitas”, escribió Nicola.

VIDEO RELACIONADO

Nicola Porcella cuenta que se siente fastidiado por el apodo con el que lo llaman en Guerreros

Nicola Porcella cuenta que se siente fastidiado por el apodo con el que lo llaman en Guerreros