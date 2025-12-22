El cantante venezolano, Guillermo Dávila aseguró que no se arrepiente de haber negado públicamente a su hijo Vasco, durante su participación en El valor de la verdad. El cantautor explicó que, cuando emitió sus primeros comentarios aún no tenía claridad sobre la situación y que la forma en la que se instaló el tema en los medios terminó desvirtuando sus palabras y su intención.

Como se recuerda, en declaraciones pasadas a la prensa, Dávila calificó el nacimiento de Vasco como un “accidente”. Ante ello, el artista respondió que el término fue malinterpretado y sacado de contexto. Según explicó, se refería a una falla en el método anticonceptivo y no a una negación consciente de su responsabilidad.

“Durante mucho tiempo estuve con una angustia tratando de cambiar la intención que le dieron a mi respuesta”, comento en el sillón rojo.

El artista relató que se enteró de la existencia de su hijo cuando este aún no había nacido, en medio de un entorno mediático que calificó como hostil. Además reveló que la noticia se convirtió en un espectáculo cargado de comentarios y juicios que lo desbordaron emocionalmente.

“Era horrible, la gente se lo toma fácil y piensa que uno es un seductor irresponsable, y realmente no fue así”, expresó.

Dávila confesó que el caso le generó pavor, no solo en el plano personal, sino también profesional.

“Aparecía como un delincuente”, mencionó.

“Nunca entendí qué me estaban preguntando”

Al ser consultado directamente sobre si se arrepentía de haber negado a Vasco, respondió con un tajante no. El solista afirmó que nunca entendió del todo qué se le estaba preguntando frente a las cámaras y que la confusión creció con el paso del tiempo, incluso en su entorno cercano.

“Yo me negaba a aceptar algo que me estaba destruyendo y no lo podía relacionar conmigo”, sostuvo.

Acusa manipulación mediática

Sobre la posibilidad de que su hijo haya sido manipulado en su contra, Dávila sostuvo que un menor no debería ser expuesto a ese tipo de situaciones. Sin señalar responsables, cuestionó el rol de algunos intereses mediáticos que, según él, contribuyeron a generar opiniones basadas en el sensacionalismo.

“Eso era entretenido y vendía”, comentó.

Vasco se presenta con pregunta sorpresa

Uno de los momentos más emotivos del programa se dio cuando Vasco le preguntó si se sentía orgulloso de él. Ante la sorpresa, Dávila respondió que sí, destacando la sensibilidad, madurez y valores de su hijo.

“El orgullo es por el simple hecho de haberte conocido”, afirmó

Finalmente, el artista sostuvo que su intención siempre fue que Vasco pudiera conocerlo realmente y confiar en quién es.

“Yo soy un soñador, un romántico de la vida”, concluyó, reafirmando que hoy se siente orgulloso del joven de 23 años y del vínculo que han comenzado a construir.