Guillermo Dávila pisará nuevamente suelo peruano, esta vez para un homenaje a todas las madres peruanas con “En concierto para mamá”, los días 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.

El ídolo de siempre vuelve al país que lo consagró para celebrar una fecha muy especial y celebrar por adelantado el “Día de la Madre” con sus más grandes éxitos musicales. Para ello, el cantante y actor venezolano ya prepara un gran repertorio que revivirá sus mejores canciones en dos noches inolvidables.

En un video dirigido a su público peruano, el popular Nacho expresó: “Amigos de Lima, quiero decirles que este 8 y 9 (de mayo) voy a estar compartiendo con todos ustedes momentos de real alegría y de real intimidad. La vamos a pasar fabulosamente y podremos compartir de cerca mis canciones”.

El regreso de Guillermo Dávila a Lima promete ser uno de esos momentos cargados de nostalgia y emoción que conectan generaciones. Bajo el título de “En concierto para mamá” este espectáculo es el plan perfecto para celebrar por anticipado el “Día de la Madre” con música que marcó época. Las entradas para este gran homenaje que Guillermo Dávila le hará a las madres peruanas, ya están disponibles en el portal web de Teleticket.