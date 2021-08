Guillermo Dávila, uno de los entrenadores de “La Voz Perú”, no la tiene fácil cuando se trata de elegir a qué talento que tiene en su equipo le da la oportunidad de seguir en la competencia. “Siento a veces mucha vergüenza dando indicaciones a esos muchachos que están dotados, tocados por Dios, porque realmente hay voces que no son normales, en el buen sentido de la palabra. Y lo mejor de todo es que son tan humildes todos, ojalá mantengan siempre esa virtud que esa es una de las cosas más importantes que deben tener los artistas”, nos dice el actor y cantante venezolano radicado en Miami, que este 3 y 4 de setiembre canta en Lima en el Centro de Convenciones Bolivar.

La eterna polémica, ¿qué vale más, una buena voz o un estilo que capture a la gente?

Hay cantantes que son súper dotados con las voces y otros no. Hay muchos que no tienen gran voz, ni grandes dotes, pero el público paga por un concierto de ellos y son los que gustan y llaman la atención. En la industria musical hay de todo y nada se debe descartar.

Pero siempre generará polémica quienes son los que abandonan un programa como La Voz, es inevitable.

Que en el programa se decida por uno, por el otro, el que queda, o el que va a perder, es parte de la estructura, lo más importante para quienes participan es que ellos identifiquen cuáles son sus herramientas para defenderse y seguir creciendo en este mundo de la música. El hecho de que el concurso se acabe para algunos de los competidores, que los eliminen, no quiere decir que también termine su vida profesional, a lo mejor está empezando. Como vuelvo a repetir, hay cantantes con la mitad del registro de los participantes en La Voz Perú, pero están en la industria y les va bien.

Un cantante joven fácilmente puedes endiosarse. ¿Le puede pasar eso a los chicos de La Voz?

No es fácil decirle a alguien: ‘no te endioses’, porque si hay un productor que le interesa muchísimo tener a ese artista, simplemente lo va a vanagloriar, le dirá que es lo máximo y que muchos desearían ser como él. Uno puede de verdad confundir a una persona que está creciendo y si son jóvenes mucho más rápido y de hecho eso sucede.

¿Cómo se puede manejar el ego cuando se está arriba?

Yo estudié en una escuela que se llamaba Centro de Capacitación Integral de Las Artes Escénicas, y ahí una de las materias era cómo debíamos manejarnos ante el público y también en caso tuviéramos éxito. Finalmente eso me ha servido siempre para no perder el norte, aprendí a respetar unos parámetros para no desubicarme, estar fuera de la realidad y endiosarme. Creo que eso pasa cuando uno empieza a olvidarse que es de tierra, de aire, de amistad, y de muchas cosas que las tenemos gratis.

Pasas por un momento personal muy delicado. ¿Cómo has manejado lo de tu hijo Vasco?

Tocaste un tema del que he preferido no hablar con la prensa, yo aprendí con el tiempo a guardar silencio y a tratar de mantener mis principios. Entonces cuando me hablan acerca de Vasco yo tengo todo ese tiempo tratando de no mencionarlo porque pertenece al ámbito de mi vida privada, y si yo genero cualquier comentario lo van a tergiversar, o a poner del tamaño del que las personas crean. Cuando salen comentarios en Internet, yo trato ni de mencionar, hablar y menos desmentir.

Muchos quieren saber en qué situación se encuentra la relación entre ustedes.

Lo único que puedo decirte con respecto a lo de Vasco es que nos estamos reuniendo, estamos hablando. Buscamos tener una relación exacta, limpia, pulcra, decente y respetuosa.

El público siempre buscará saber la vida de sus artistas..es el precio de la fama.

Y lo admito. Considero que tanto Vasco como yo tenemos que tener un respeto entre nosotros, pero no soy quién para exigirle nada al público, porque es quien tiene la razón, ellos son los que eligen a sus artistas. Lo que sí puedo sugerir es que nos merecemos un poco de respeto sobre el hecho de manejar y tocar situaciones de las vidas privadas, si por equivocación se llegó a hacer público, hay que enmendarlo buscando la forma de no hacer daño a nadie.

GUILLERMO DÁVILA

Cantante y actor. A l6 años ingresa a la Escuela Superior de Música y a una escuela de artes escénicas donde lo forman como actor. Su carrera en las telenovelas y en la música le dio una popularidad inusitada en los años ochenta y noventa.