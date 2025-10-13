El cantante y poeta venezolano Gus Ormo, conocido como “El Príncipe de la Música”, estrenó su videoclip oficial “100 Suspiros”, un lanzamiento que marca el inicio de una nueva etapa artística dentro de su carrera musical. La pieza audiovisual ya está disponible en YouTube y todas las plataformas digitales.

El tema forma parte de su álbum debut Alquimia, una producción conceptual compuesta por nueve canciones que fusionan la balada pop romántica con ritmos contemporáneos. En ella, Ormo crea un universo sonoro donde la poesía, el erotismo y la emoción se entrelazan, consolidando su identidad como uno de los exponentes más refinados del pop latino actual.

Oriundo de Maracaibo (Venezuela), Gus Ormo ha dedicado más de siete años de trayectoria a desarrollar un estilo propio que combina piano, guitarra y escritura poética. Su propuesta busca rescatar la figura del artista romántico clásico, con un toque moderno y seductor.

“100 Suspiros es la antesala de un viaje musical donde cada canción es un relato íntimo que celebra el amor y la seducción. Este videoclip es una invitación a descubrir la esencia de mi proyecto artístico: la unión entre poesía, música y emoción”, expresó el intérprete durante la presentación del videoclip.

El video, de estética íntima y cinematográfica, refuerza el concepto del tema con una narrativa visual cargada de sensualidad, elegancia y melancolía, evocando la pasión que impregna toda la obra Alquimia.

Sobre Gus Ormo

Apodado “El Príncipe de la Música”, Gus Ormo representa a un caballero del romanticismo moderno. Su sello artístico se basa en transformar la poesía en canción, ofreciendo un estilo sofisticado, emocional y humano que lo posiciona como una voz prometedora del pop latinoamericano.

El videoclip de “100 Suspiros” ya se encuentra disponible en YouTube, mientras que la canción puede disfrutarse en Spotify, Apple Music y demás plataformas digitales.

Redes oficiales de Gus Ormo: Instagram | YouTube | Spotify | Facebook