Gustavo Salcedo no solo fue captado saliendo del departamento de María Pía Vallejos, tras haber sido visto de viaje con Maju Mantilla, sino que también brindó declaraciones ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Tras los cuestionamientos, el empresario comentó que lo que hay entre él y la veterinaria: “ No tenemos una relación formal, somos amigos, hemos estado saliendo ”, dejando en claro que se encuentra soltero y tiene la libertad de conocer a nuevas personas.

“ Yo estoy separado de Maju hace un año y estoy conociendo a otra persona, con intereses mutuos; no significa que somos pareja o lo vayamos a ser. Uno tiene libertad de conocer a otros, de tener otras oportunidades. A veces en el amor uno no sabe lo que pasa ”, añadió.

Salcedo descartó haber negado a Vallejos en una primera entrevista: “ Es una gran amiga, es una persona con la que nos hemos conocido más después de terminar con Maju ”.

Además, el aún esposo de Maju Mantilla admitió tener un interés por la veterinaria: “ Si a mí no me hubiera gustado en su momento, no habría salido con ella ”.