GyT, la legendaria dupla del rock argentino conformada por Pablo Guyot y Alfredo Toth, confirma oficialmente su regreso a los escenarios peruanos para celebrar los 40 años de “Es por amor”, uno de los himnos más importantes del rock en español.

Perú será una de las paradas clave de la gira ES POR AMOR – 40 AÑOS, con presentaciones ya confirmadas el viernes 24 de abril en Trujillo, sábado 25 en Arequipa, domingo 26 en Tacna, jueves 30 de abril en Lima (C.C. Barranco) y viernes 1 de mayo en Huancayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajo. Entradas a la venta en Ticketmaster.

Esta gira marca el esperado reencuentro de dos leyendas vivientes que formaron parte esencial de GIT, banda que dejó una huella imborrable en la música latinoamericana de los años 80 y 90. Bajo el nombre de GyT, Guyot y Toth regresan con una propuesta renovada pero fiel a su esencia, celebrando cuatro décadas de una canción que trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en un clásico absoluto del rock argentino.

Arequipa, Tacna, Trujillo, Lima y Huancayo escucharán los clásicos que traen Pablo Guyot y Alfredo Toth.

El show promete un recorrido por todos los grandes éxitos de GIT, incluyendo temas como “La calle es su lugar”, “Siempre fuiste mi amor”, “Tarado de cumpleaños”, “Es por amor” y “Viento loco”, en un espectáculo cargado de nostalgia, energía y guitarras inolvidables. Será una celebración pensada tanto para los seguidores históricos como para nuevas generaciones que hoy redescubren su legado. Acompañados por músicos de primer nivel y con una puesta en escena especial para esta conmemoración, GyT vuelve a demostrar que su música sigue tan vigente como hace cuatro décadas.

“Volver a tocar estas canciones es reencontrarnos con nuestra historia y con el público que siempre nos acompañó”, coinciden Guyot y Toth, entusiasmados por este nuevo capítulo en su carrera. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 22 de diciembre a través de Ticketmaster, y se espera una alta demanda en todas las ciudades.