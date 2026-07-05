El reconocido DJ y productor neerlandés Hardwell confirmó su regreso al Perú con un concierto programado para el viernes 13 de noviembre de 2026 en Costa 21, en Lima.

El artista, considerado una de las principales figuras de la música electrónica a nivel mundial, llegará acompañado por Mike Williams, en un espectáculo producido por Vastion Group y Masterlive.

El regreso de Hardwell ocurre dos años después de su participación en ULTRA Perú 2024, donde fue el encargado de cerrar el festival con un set de 90 minutos, marcando su retorno al país tras ocho años de ausencia.

Una nueva etapa musical

Dos veces elegido World’s No. 1 DJ por la revista DJ Mag y fundador del sello Revealed Recordings, Hardwell ha construido una trayectoria con éxitos como Spaceman, Apollo, Never Say Goodbye, Countdown, Jumper, Dare You, Run Wild y Creatures of the Night.

También ha colaborado con artistas como Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack, Steve Aoki, David Guetta, Coldplay, Craig David, Jason Derulo y J Balvin.

Tras su regreso a los escenarios durante Ultra Music Festival Miami 2022, el productor inició una nueva etapa artística con una propuesta que combina big room, techno y hard dance. Esta evolución quedó reflejada en su álbum REBELS NEVER DIE y en sencillos como Follow The Light, Sanctuary, Lift Off, Beat Of The Drum, Rave Till My Grave, Brace For Impact y LOW.

Mike Williams también será parte del espectáculo

La noche contará además con la presentación del DJ y productor neerlandés Mike Williams, uno de los exponentes del progressive house.

El artista alcanzó reconocimiento internacional con temas como Feel Good, junto a Felix Jaehn; Lullaby, con R3HAB; Wait Another Day, junto a Mesto; y The Beat. Además, ha participado en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Parookaville, World Club Dome y Mysteryland.

Entradas

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Teleticket.

Los clientes de Interbank acceden a un 15 % de descuento pagando con tarjetas de la entidad financiera, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización del evento.