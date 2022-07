Se defiende. La cantante Yahaira Plasencia fue entrevistada por Carlos Orozco, donde contó detalles acerca de su carrera como artista. La expareja de Jefferson Farfán aclaró los rumores acerca de haber sido recibido dinero en apoyo a su profesión.

Orozco le preguntó acerca del financiamiento de su carrera, al respecto Plasencia no lo negó. “Si en algún momento se habló mucho de que mi expareja como que me ayudó o no me ayudó, eso es chévere, quedó entre nosotros”, expresó.

Sin embargo, luego negó haber recibido ese tipo de ayuda. “Yo he venido trabajando desde los 13, 14 años. Toda mi vida trabajo (...) yo tranquilamente me he podido comprar mis cosas para hacer mi orquesta”, declaró la salsera.

