La presentadora de televisión Magaly Medina arremetió contra el deportista Paolo Guerrero, con el que protagonizó un conflicto legal años atrás, luego que este asegurara que los comentaristas Erick Osores y Gonzalo Núñez recibieron un “pago” para cuestionarlo.

“Paolo se molestó, porque como Paolo Guerrero nunca está acostumbrado a que nadie lo critique ni le diga nada, y se lanzó contra estos dos periodistas deportivos y les dijo que seguramente alguien les habría pagado para que hablen en su contra”, comentó la urraca.

En este sentido, la conductora del programa “Magaly TV La Firme” recordó el mediático caso que vivió con el futbolista, quien la llevó a prisión durante algún tiempo por un “ampay”.

“Él salió, no estuvo en la juerga de la concentración pero salió fuera de la concentración. Ahí lo salvan quienes salieron a decir ‘le dimos permiso hasta las ocho de la noche’. Según mi reportero, en ese lugar, él había estado hasta las once de la noche. Eso es lo único que no se pudo probar por un desperfecto en la máquina del fotógrafo. Algún día alguien dirá la verdad”, destacó.

