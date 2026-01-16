Tras revelarse que Samahara Lobatón fue víctima de una violenta agresión por parte de Bryan Torres, su hermana Melissa Lobatón generó revuelo con una publicación compartida en su cuenta personal de Instagram.

La tercera hija de Melissa Klug publicó un post con un mensaje contundente en medio de la difícil situación que atraviesa su hermana, mientras que su madre decidió denunciar al salsero y actuar de manera inmediata tras conocer el episodio de violencia.

“ De oración en oración vamos superando los días difíciles y las adversidades diarias. Dios está en control de todo ”, se lee en la publicación de Melissa Lobatón.

Melissa Lobatón y su publicación en medio de la denuncia contra Bryan Torres por agredir brutalmente a Samahara Lobatón.

En diciembre de 2025, Melissa Lobatón le envió un mensaje a su hermana Samahara, quien había decidido poner fin a su relación con el cantante de la orquesta ‘Barrio Fino’.

“Hermanita de mi corazón, sabes lo mucho que te amo. Estoy muy orgullosa de ti por la gran persona que eres, tienes un corazón hermoso (...) Lamentablemente, no todo el mundo conoce a la Samahara detrás de redes. Sigue siendo esa persona tan maravillosa, sigue sacando a tus hijos adelante. Sabes que tú vas a poder con eso y con más”, expresó en aquel entonces.

Samahara Lobatón reapareció en sus redes sociales pero evitó hablar sobre agresión de Bryan Torres

Tras varios días alejada de las redes sociales, Samahara Lobatón reapareció en medio de la controversia desatada por la filtración de un impactante video en el que se observa a su pareja, Bryan Torres, agrediéndola físicamente dentro de su habitación.

La influencer optó por no pronunciarse sobre la polémica ni sobre la denuncia por tentativa de feminicidio que Melissa Klug presentó contra el padre de sus hijos, y se limitó únicamente a promocionar una plataforma.

De esta manera, mediante tres historias en Instagram, Samahara dejó en evidencia que continúa trabajando con firmeza por su familia, pese a la agresión que sufrió por parte del salsero.

Bryan Torres y Samahara Lobatón iniciaron su relación en julio de 2023, poco después de que la influencer pusiera fin a su vínculo sentimental con Youna, padre de su primera hija.