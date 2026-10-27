La cumbia y la salsa compartirán escenario el próximo 17 de diciembre en un espectáculo que reunirá a los Hermanos Yaipén y Son Tentación. La presentación se realizará en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, y ofrecerá más de siete horas de música y baile como antesala al verano.

Walter Yaipén, director musical de la orquesta norteña, señaló que la agrupación prepara un repertorio con sus canciones más conocidas y sus lanzamientos recientes. Asimismo, destacó la permanencia de la cumbia entre las preferencias del público.

“La cumbia es un ritmo que no es una moda, sino que lleva años en el corazón de la gente. Y, si bien respetamos la salsa, creo que la gente siempre ha mostrado una muy buena recepción. Nosotros llegamos con todos los temas que a la gente le gustan y nuestra última producción”, sostuvo.

Entre los temas previstos figuran “A llorar a otra parte”, “Lárgate”, “Necesito un amor”, “Mix Juan Gabriel”, “Tendría que llorar por ti”, “Una rosa lo sabe” y “Tirana”.

Son Tentación llevará sus temas de salsa

Son Tentación, liderada por Paula Arias, también formará parte de la presentación con canciones de su trayectoria. La agrupación femenina es una de las representantes de la salsa peruana y sus temas suelen acompañar celebraciones y reuniones.

Su repertorio incluirá canciones como “Soltera.com”, “Amiga mía”, “Déjala”, “Tu falta de querer”, “Adicto a ti” y “Mix Cortavenas”.

El espectáculo se realizará el 17 de diciembre en la Concha Acústica del Campo de Marte, ubicada en el distrito de Jesús María. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.com.