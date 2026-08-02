Durante su participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, Melcochita y su pareja, Heydi Amado, hablaron sobre su relación. Ella respondió si planean tener hijos y contó qué es lo que más le gusta del cómico.

La joven señaló que es consciente de la responsabilidad que implica tener un hijo, por lo que afirmó que, por el momento, prefiere disfrutar de su relación en pareja.

“Siendo conscientes, sabemos la edad que él tiene, que es una gran responsabilidad, así que, como estamos por el momento, estamos bien”, expresó.

“Yo estoy muy enamorada de él. Es una persona que me acompaña, nos acompañamos, pasamos momentos muy bonitos juntos. Siempre hay mucho respeto y comunicación, como de mi persona hacia él y de él hacia mí”, añadió.

De acuerdo con Heydi Amado, el humorista la conquistó por su forma de ser, especialmente por lo atento y caballeroso que es en su día a día.

“Como es conmigo. Es una persona que se da cuenta de lo que me está pasando y es alguien muy detallista. Si se da cuenta de que estoy callada o pensativa, se enfoca mucho en eso (...) Yo siempre me preocupo por él, por todo lo que necesita y es algo muy bonito lo que estamos viviendo ahorita”, sostuvo.

Asimismo, la joven restó importancia a las críticas por la diferencia de edad con el humorista y afirmó que sabe afrontar los comentarios que recibe sobre su relación.

“Sé que hay comentarios de todo tipo; yo solamente los leo, los entiendo, pero al final es él y yo, y que la pasemos bien es lo que importa”, concluyó.