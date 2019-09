"High School Musical": Ashley Tisdale y su polémico comentario sobre su personaje Sharpay (FOTO)

Síguenos en Facebook

La actriz Ashley Tisdale, recordada por su personaje de Sharpay en “High School Musical”, se convirtió en tendencia en Twitter luego de hacer un comentario sobre su personaje y los protagonistas de la cinta, Troy y Gabriella.

Todo comenzó cuando varios de los usuarios en las redes sociales comentaron que de niños sus personajes favoritos eran los interpretados por Zac Efron y Vanessa Hudgens; sin embargo, ahora ya mayores resaltan más el talento de Sharpay.

“Sharpay no fue mi personaje favorito cuando era niño, pero desde que me convertí en estudiante de teatro en la escuela secundaria y ahora trabajo a tiempo parcial como técnico de teatro... sí, Sharpay no tenía nada más que amor y pasión por el musical, y la respeto por ello”, escribió un cibernauta.

Tras ver el halagador comentario, Ashley Tisdale no dudó en compartirlo y responderle haciendo un polémico comentario sobre sus compañeros de la recordada película de Disney.

“Sharpay perseguía su sueño, Troy y Gabriella se perseguían mutuamente”, expresó Ashley Tisdale generando todo tipo de reacciones, entre ellas miles de mensajes de apoyo a su personaje.