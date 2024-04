Hija de Marcelo Tinelli se disculpa con Milett Figueroa por polémica: “Defiendo a capa y espada a mi familia”

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, emitió disculpas públicas a la modelo peruana Milett Figueroa, a través de sus redes sociales. La joven habría intentado desmentir que exista una mala relación y calmar las tensiones tras un desacuerdo que ha generado una serie de especulaciones.

En medio de rumores de separación, se hizo público un aparente conflicto entre Milett Figueroa y una de las hijas de Marcelo Tinelli, lo que provocó cuestionamientos sobre el tipo de relación que mantenía la actriz con las herederas del presentador de televisión.

“ Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett? ”,expresó Ángel de Brito, conductor del programa ‘LAM’.

Además de los rumores, el propio Marcelo Tinelli confesó que sus hijas no querían que tenga una relación con Milett Figueroa, lo que complica su romance. “ Yo sigo de novio, pero el problema es que mis hijas no quieren a Milett . Me la recontrabochan. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho ”, reveló.

Hija de Marcelo Tinelli pide disculpas a Milett Figueroa por comentarios

Candelaria Tinelli respondió a las críticas en redes sociales, expresando su confusión ante los mensajes recibidos y defendiendo su posición. “ No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen hasta las te*** al plato ”, expresó.

Sin embargo, en una reciente publicación en Instagram, decidió extender una disculpa a Milett Figueroa, asegurando su respeto hacia ella y su familia. En sus declaraciones, Candelaria enfatizó su intención de no causar daño a Figueroa ni a su entorno, reconociendo que la situación ha generado malestar y angustia. Asimismo, lamentó cualquier malentendido surgido durante momentos de frustración o enojo.

“Siento que están esperando que hable. Y hablando desde el corazón, quiero y respeto a esa persona y jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla . Ni a ella ni a su familia. Me llevo bien posta. Solo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin... Perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo. Les juro que de mí pueden decir barbaridades como siempre han dicho y hasta me rio literal. Pero wow de mi familia, qué difícil”,

La disculpa de Candelaria Tinelli marca un intento por sanar relaciones y mejorar la convivencia entre los involucrados. Aunque los detalles sobre el conflicto no han sido completamente revelados, este gesto podría ser un paso hacia una mayor armonía en la vida familiar de Marcelo Tinelli.