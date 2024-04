Hija de Tongo revela que Dr. Fong quiso operarla por canje: Recibí críticas por mi cuerpo.

Tras la muerte de la Muñequita Milly, varios personajes de la farándula se han pronunciado luego de hacerle publicidad o haber recibido propuestas del Dr. Fong.

En esta oportunidad, Cint G, hija de Tongo, hizo un llamado para que las personas tengan empatía con los artistas con respecto a su físico, también contó que en alguna oportunidad se sintió afectada por los comentarios hacia su cuerpo.

“A los tres días anuncié que iba a sacar mi Onlyfans y recibí mucho hate de la gente respecto a mi cuerpo. Me criticaron muchas personas y otras me apoyaron, sin embargo esto creó una cierta inseguridad porque en esos días yo, me acuerdo, que estaba desaparecida de las redes”, declaró a Trome.

En ese sentido, la joven artista comentó que recibió una propuesta del Dr. Fong, quien tenía intenciones de operarla a cambio de canje.

“De hecho a mí también me ofrecieron operarme las bubies. Un programa de televisión (Mande Quien Mande) me regaló una operación para aumentarme las bubbies, yo estaba animada y dije ‘Ya me lo hago’, pero me arrepentí (...) Incluso me acuerdo que, en esa época, como esto tuvo un rebote en medios me comenzó a contactar el Dr. Víctor Fong ”, agregó.

La cantante asegura que descartó totalmente la idea de la cirujía, pues no quería satisfacer a la gente que la criticaba.

“Sí, pero a medida que fueron pasando los meses me di cuenta que en realidad esas son cosas superficiales y una vale más, que todo, por lo que opina tu familia, el entorno que te quiere y no gente ‘x’ que comenta en redes, pero hay personas que no quieren esa inteligencia emocional”, manifestó.

“ Dije ‘nada de canjes’, lo mejor y más importante es siempre aceptarse como es o en todo caso invertir par hacerse una operación estética e investigar también ”, concluyó.

