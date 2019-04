​Hija de Jessica Newton responde a quienes le preguntan por qué Deyvis Orosco no publica fotos con ella

Síguenos en Facebook

Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton y actual pareja de Deyvis Orosco, ha utilizado sus redes sociales para responder a quiénes le preguntan por qué el cumbiambero no publica fotos junto a ella.

Ante esto, la novia de Deyvis Orosco no dudó en responder a las preguntar de los cibernautas de particular manera: "No se cansan de hacer este tipo de preguntas/comentarios sin sentido... ¿Consejo? Sean felices y dejen que el resto a su alrededor disfrute/viva a su manera", se lee en Instagram.

Cassandra Sánchez de Lamadrid no pasó por alto una pregunta similar y volvió a responder en las redes sociales: "¿No se cansan de hacer preguntas incongruentes en la cabeza? Hay personas que están perdiendo dinero como guionistas de novela con todo lo que escriben al inbox".