Sully Sáenz utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que su hijo fue operado para colocarle un implante cochlear luego que, a inicios de este año, perdió la audición del oído izquierdo.

“Mi campeón!!!! Todo fue un éxito!! Gracias Diosito!! Y gracias a todos ustedes por las muestras de apoyo, cariño y sus oraciones. Ahora a esperar que la herida sane bien y al mes le harán la activación del implante Cochlear”, se lee en le post de Instagram.

VIAJE A CANADA

La también modelo viajó a Canadá como parte de un vuelo humanitario en tiempos de COVID-19. La exintegrante del reality “Esto es guerra” publicó un extenso post de Facebook para detallar que se vio en la necesidad de dejar el Perú para que su menor hijo sea operado.

La modelo explicó en ese entonces que su pequeño de 6 años tiene que ser intervenido porque tiene hipoacusia bilateral. “La vida nos pone pruebas. Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos). Pero lo que más me asustó fue que los doctores me dijeran que lo más probable es que sea degenerativo, que a los 5 años aproximadamente perdería por completo la audición. Como mamá, sentí que el mundo se me venía encima, mi corazón se me quebró en mil pedazos, fueron momentos muy duros tener que aceptar la realidad y es entonces donde se te vienen mil miedos en la cabeza: ¿Podrá hablar con normalidad? ¿Podrá tener una vida normal?”, señaló al inicio de su mensaje público.