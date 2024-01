Augusto Polo Campos Linares, hijo del fallecido cantante y compositor, Augusto Polo Campos, visitó los sets de “Dilo Fuerte” para hablar sobre el enfrentamiento e inconvenientes que se han suscitado entre él y sus hermanos a raíz de la herencia que les dejó su difunto padre.

En conversación con Lady Guillén, el mayor de los Polo Campos detalló que desde hace varios años se le viene ocultando información sobre la empresa Contigo Perú, la cual administra las regalías de exitosos temas como “Contigo Perú” y “Cuando llora mi guitarra”.

“Hay falta de información, yo vengo pidiendo esta información por más de 5-6 años y no se me da, pues es un poco preocupante (...) tenemos el derecho de tener esa información, entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que algo no anda bien. Si tú preguntas algo y no te responden, pues sospechas”, expresó.

Además, presentó un video en donde se le escucha decir a Augusto Polo Campos, padre: “tú tienes que manejar a tus hermanos y ustedes van a mantener Contigo Perú, con los mismos preceptos”. Ante esto, él opina: “mi padre me da la orden, como hijo mayor, de que tengo que vigilar a los hermanos, tengo que velar por la empresa que se ha creado”.