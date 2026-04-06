Este lunes 6 de abril, Hugo García e Isabella Ladera dieron a conocer el sexo de su primer hijo. La pareja compartió en redes sociales una serie de imágenes llenas de ternura, donde se aprecia su ‘gender reveal’.

El hijo del exintegrante de Esto es Guerra y de la influencer venezolana será varón. El momento clave llegó cuando partieron una torta cuyo relleno celeste confirmó la llegada de su primer hijo juntos.

“ Los sueños sí se cumplen ”, manifestó Isabella en una de sus historias de Instagram.

(Foto: Instagram @isabella.ladera)

El anuncio estuvo acompañado de una frase que refleja la alegría de ambos: “ Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios ”. Así, la pareja confirmó oficialmente, a través de una emotiva sesión de fotos, que esperan un niño.

Luego de meses de expectativa en redes sociales, Hugo e Isabella hicieron partícipes de su felicidad a familiares, amigos y seguidores, dando paso a una nueva etapa en su vida en pareja.