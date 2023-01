Hugo García le ha demostrado su apoyo y respaldo incondicional a Alessia Rovegno durante su participación en el Miss Universo. Actualmente, el ex chico reality se encuentra en Nueva Orleans junto a su novia y no se ha perdido absolutamente nada de las presentaciones de nuestra representante en el certamen de belleza.

Es por ello, que el modelo, a tan solo horas de la gala final del certamen, le dedicó un emotivo mensaje a la miss Perú en la fecha más esperada de este concurso.

En su cuenta oficial de Instagram, Hugo García le expresó unas emotivas palabras a su novia, quien este sábado 14 de enero disputará la corona del Miss Universo frente a reinas de distintas nacionalidades.

“ Mañana (sábado 14) es el gran día, amor. Como siempre me dices: Go for it!!! (Vamos por ello) ”, se lee en su publicación.

Además, pidió a sus seguidores que apoyen a Alessia Rovegno con sus votaciones para que pueda ganar tan importante evento.

“Gente, no se olviden de votar por Ale y la mejor capa. Es el último día, así que vayan todos y, de paso, compártanlo para que más gente pueda hacerlo también. Y no se olviden de seguirla, que todo es muy importante. ¡Vamos Perú! ”, añadió.

Por su lado, su novia le escribió unas tiernas palabras: “ Y si tú vas, yo voy... ¡Si yo voy, tú vas! Gracias por ser el mejor cómplice en todo este tiempo, por vivirlo como si fuera tuyo. Por ese amor tan lindo que me regalas absolutamente todos los días... Te amo, mi amor. Siempre juntos ”.