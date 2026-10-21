Hugo García vive una etapa de gran felicidad desde el nacimiento de Koa, su primer hijo con Isabella Ladera. El exchico reality volvió al Perú para participar en una competencia deportiva y conversó con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde expresó su emoción al hablar de su bebé, de tres meses, y reveló que convertirse en padre cambió por completo sus prioridades.

El exchico reality llegó al Perú para competir en una carrera, mientras sigue radicado en Miami con su pareja y los niños. Durante la entrevista, aseguró que su bebé goza de buena salud y comentó cuáles son los rasgos físicos que heredó de ambos padres, algo que lo tiene muy feliz.

Al hablar sobre Koa, el deportista destacó que su hijo se encuentra en buen estado de salud y que ha heredado características de ambos padres. “ Marca peruana. Está súper... súper saludable, que es lo importante y... tiene lo mejor de los dos, ¿no? Así que feliz ”, manifestó. Además, dejó ver la felicidad que le genera ver crecer a su primogénito, quien ocupa un lugar central en su vida.

García también confesó que convertirse en padre cambió su perspectiva y que, desde la llegada de Koa, su hijo se ha convertido en el centro de sus prioridades. “ Literal, mi vida le pertenece. Hoy mi vida gira en torno a él y para él. Es el amor de mi vida, es un amor que, como te dije, no se puede poner en palabras ”, expresó emocionado.

El modelo, de 33 años, señaló que la llegada de Koa le hizo entender la intensidad del amor de los padres hacia sus hijos. “ Realmente hoy aprendí lo que te dicen los papás cuando eres chiquito, de que un amor de hijo es insuperable. Así que nada, solo tengo palabras de amor para él y que me muero por él ”, sostuvo.

Asimismo, el deportista fue consultado sobre la posibilidad de tener otro hijo con Isabella Ladera. García no descartó ampliar la familia más adelante, pero señaló que, por el momento, quiere disfrutar de su presente junto a Koa y Mía, la hija mayor de la influencer venezolana.

“ Déjame disfrutar a mi Koa. Estamos felices con Koa. Nunca digas nunca porque no sabes qué puede pasar, pero ahorita estamos enfocados, en nuestra familia, en los niños y tenemos una princesa también ”, indicó.

En el diálogo, Hugo también se refirió a una posible visita de Isabella al Perú. Aunque todavía no han establecido una fecha para el viaje, el deportista indicó que su pareja está interesada en conocer el país y que ambos esperan hacer realidad esos planes más adelante.

“ Isabella es la que tiene más ganas de venir. Te juro que siempre decimos como: ‘Ya pronto, ya pronto, ya pronto’, pero bueno, ya se dará en su momento, ¿no? Pero Isa es fan de la comida peruana ”, enfatizó.