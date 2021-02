La modelo colombiana Sara Orrego utilizó las redes sociales para referirse al escándalo en el que se ha visto envuelta al ser señalada como la ‘manzana de la discordia’ entre Hugo García y Mafer Neyra, quienes anunciaron el fin de su relación sentimental después de casi seis años.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer decidió pronunciarse al ser víctima de los ataques que viene recibiendo en las redes por parte de los fans de la popular pareja.

Sara Orrego se pronuncia por rumores de romance con Hugo García -TROME

“Oigan, no crean todo lo que ven. Les voy a enseñar unos mensajes que desde ayer me han estado llegando. No sé por qué me involucraron en eso pero la verdad no tengo ni la menor idea de quien será ese señor y pues por ahora tampoco puedo ir a Miami ni Estados Unidos, entonces no sé por qué me metieron en esto”, expresó Sara Orrego en sus redes.

Incluso, decidió mostrar uno de los mensajes que ha recibido donde le lanzan fuertes insultos culpándola del fin de la relación de Hugo García y Sara Orrego.

Cabe mencionar que Hugo García también decidió referirse al tema en su cuenta de Instagram y aseguró que no conoce a la modelo colombiana y que jamás le faltaría el respeto de esa manera a su expareja Mafer Neyra.

