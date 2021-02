Tras anunciar el fin de su relación de casi seis años con la modelo Mafer Neyra, Hugo García se pronunció en sus redes sociales para descartar su romance con la modelo colombiana Sara Orrego, con quien ha sido vinculado en los últimos días.

A través de sus historias de Instagram, el integrante de ‘Esto es Guerra’ envió un comunicado en el que aclaró que ni siquiera conoce a la modelo colombiana.

“Me han pasado unas noticias donde me relacionan con la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto. 2. No todo lo que aparece en la prensa es verdad. No difundan noticias falsas, por favor!”, manifestó Hugo García.

Asimismo, el ‘guerrero’ dejó en claro que jamás le faltaría el respeto a su expareja Mafer Neyra siéndole infiel.

“3. En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quién respetar. Mafer es y siempre será una de esas personas. Con esto pongo punto final a este tema. Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras”, agregó en su pronunciamiento.

Como se sabe, Hugo García y Mafer Neyra anunciaron el fin de su relación “por mutuo acuerdo” después de varios años; sin embargo, ninguno de los dos quiso referirse a las causas que motivaron su distanciamiento.

Cabe mencionar que desde hace algún tiempo ya no se les veía juntos en las redes sociales, incluso Hugo García viajó solo a Miami durante sus vacaciones.

