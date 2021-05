El integrante de ‘Esto es Guerra’, Hugo García, se mostró sorprendido al ser consultado por el tatuaje que se realizó junto a su expareja Mafer Neyra cuando eran enamorados, ya que hace unos días la modelo aseguró en sus redes sociales que no se lo borraría.

“¿Ah sí? No he visto, en verdad, recién me estoy enterando. Sí, tenemos un tatuaje juntos, que es el de acá (muñeca)”, comentó el chico reality a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Hugo García habló sobre el tatuaje que se hizo con Mafer Neyra

“No le veo nada de malo, es algo que pasó en mi vida, guardo los mejores recuerdos, le deseo lo mejor a ella, es una chica increíble y siempre voy a tener palabras lindas para ella porque sé la clase de persona que es”, agregó Hugo García.

Asimismo, el influencer señaló que tampoco se borraría el tatuaje que se hizo junto a su exenamorada, pues es parte de su historia.

“Si tú me preguntas yo no me lo voy a borrar porque creo que es algo que pasó en mi vida y que tengo los mejores recuerdos de eso. Nosotros sabemos qué significa y punto”, contestó Hugo García.

En otro momento, el popular ‘Baby’ confesó que mantiene comunicación con Mafer Neyra debido a que pusieron fin a su romance en buenos términos.

“La vida continúa, sí hemos tenido conversación. No hemos terminado en malos términos, hemos terminado súper bien, hablándolo, cada tiene una forma de pensar y nosotros sabemos por qué pasaron las cosas”, sostuvo el chico reality.