Hugo García continúa en el centro de la polémica luego de que se especulara que el ‘guerrero’ habría recurrido a un cirujano para marcar sus abdominales. Los rumores comenzaron a circular después de un video en el que Patricio Parodi aparece bromeándole con este tema.

“¿Huguito, y esos abdominales de dónde salieron? De un día para otro!!”, se escucha decir al popular ‘Pato’ en una de sus historias de Instagram. Incluso, durante una transmisión en vivo que difundió el sitio ‘Instarándula’, Patricio Parodi comparó a Hugo García con Pilar Mazzetti y agregó que era “por la vacuna caleta”.

Estos comentarios han generado gran controversia entre los seguidores del reality ‘Esto es Guerra’, pues Patricio Parodi da a entender que la mayoría de chicos reality recurre a esta ayuda estética.

Por su parte, Hugo García no se quedó callado y recurrió a sus redes sociales para manifestarse sobre este tema.

CORREO - Hugo García responde a quienes critican su físico

“Yo y mis nuevos abdominales les deseamos que tengan un lindo día. Más bien, que alguien le diga al doctor que me los hizo que se olvidó de ponerme los de abajo”, manifestó sarcásticamente en sus historias de Instagram. “Lo vuelvo a repetir: no todo lo que aparece en la prensa es verdad, no difundan cosas falsas!”, agregó.

Además, el chico reality aclaró que los abdominales que ha logrado es producto de sacrificio y disciplina en sus ejercicios y dieta.

“Y para los que me preguntan cómo salieron tan rápido? Bueno con sacrificio y disciplina todo se puede, nada es fácil en esta vida pero tampoco imposible, falta poco para regresar con el reto y agárrense que se viene mi mejor versión. PD: A los que creen que me operé, gracias, me la suben”, sentenció Hugo García.

VIDEO RECOMENDADO

Hugo García habla sobre su estado de salud

Hugo Garcia sobre su estado de salud