El integrante de ‘Esto es Guerra’, Hugo García, reapareció en sus redes sociales y contó a sus seguidores que no la pasó tan bien de salud en los últimos días, pues tuvo que ser operado el fin de semana pasado.

Si bien el chico reality no reveló en su cuenta de Instagram qué fue lo que le pasó, sí afirmó que tuvo que someterse a una operación.

Hugo Garcia sobre su estado de salud

“Este fin de semana me han pasado muchas cosas juntas. No he estado muy bien de salud, no he tenido COVID-19, gracias a Dios, pero sí tuve una intervención quirúrgica, por lo que stuve desaparecido en las redes. No voy a entrar en detalles sobre qué me pasó o qué fue”, afirmó el modelo.

Del mismo modo, Hugo García agradeció a sus seguidores por el apoyo y los mensajes que le dejaron aún cuando no sabían qué le pasó. También agradeció a su madre, quien lo cuidó en su etapa de descanso médico.

Hace unos días, el también deportista contó que su romance con la influencer Mafer Neyra llegó a su fin tras seis años de relación. Días después desmintió que esté saliendo con la modelo colombiana Sara Orrego, con quien fue vinculado.

“No la conozco y no nos hemos visto. No todo lo que aparece en la prensa es verdad. No difundan noticias falsas”, señaló en su momento.

