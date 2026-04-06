El primer actor mexicano Humberto Zurita vuelve a las tablas para protagonizar y dirigir la comedia “El Seductor” que se presentará por única vez en el Auditorio del Colegio San Agustín, los días 16 y 17 de mayo, con dos funciones diarias.

Esta comedia de enredos, que marca su regreso a los escenarios, narra la historia de Carlos, un hombre que convierte el engaño en su modo de vida, acompañado por un elenco estelar que incluye a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela.

“El seductor” es una comedia atrevida y moderna sobre las relaciones amorosas, donde el personaje de Carlos, a pesar de sus infidelidades y “mal comportamiento”, resulta carismático para el público. La obra se presenta como una reflexión sobre el amor, la seducción y las consecuencias de los actos.

"El Seductor", marca el regreso a los escenarios de Humberto Zurita y, narra la historia de Carlos, un hombre que convierte el engaño en su modo de vida, acompañado por un elenco estelar que incluye a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela.

Chantal Andere interpreta a la esposa, mientras que Stephanie Salas y Gina Varela forman parte de las conquistas del galán. La obra cuenta con toques de humor y momentos donde se rompe la cuarta pared para interactuar con la audiencia.

La puesta en escena producida por Gabriel Varela, ha realizado una gira por diversas ciudades de México , Bolivia, Guatemala y ahora Perú. “El Seductor” , es una comedia atrevida, divertida y llena de sorpresas donde las relaciones se complican, las verdades se esconden y los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz.