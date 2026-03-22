El actor y humorista argentino Daniel Quiroga regresa a Lima después de nueve años para presentar su unipersonal “Hola, estoy bien…!”, una propuesta que combina humor, ironía y reflexión sobre la vida cotidiana.

El espectáculo se realizará en el Teatro Racional, con tres únicas funciones programadas para el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo, todas a las 8:00 p. m.

Cada presentación tendrá un aforo reducido de 45 espectadores, lo que permitirá una experiencia cercana e íntima entre el artista y el público.

Un espectáculo que mezcla humor y reflexión personal

El unipersonal “Hola, estoy bien…!” propone un encuentro directo con el público a través de monólogos cargados de humor y observaciones sobre la vida diaria.

Durante la puesta en escena, Quiroga explora situaciones comunes como:

Problemas cotidianos

Recuerdos familiares

Momentos incómodos

Experiencias personales con tono humorístico

El artista aborda temas como las terapias psicológicas, los conflictos internos y las contradicciones humanas, generando una conexión inmediata con el público.

Según el propio humorista, el espectáculo narra el mundo de un hombre que intenta mostrarse bien, aunque en realidad enfrenta diversas dificultades personales.

Trayectoria consolidada en el teatro latinoamericano

Con 42 años de trayectoria artística, Daniel Quiroga es una de las figuras más reconocidas de la escena teatral de Mendoza.

A lo largo de su carrera ha desarrollado múltiples roles como:

Actor

Autor

Director

Mimo

Docente teatral

Desde joven formó parte de grupos teatrales como Pierrot y ha trabajado en diversas universidades y centros culturales de Argentina y Latinoamérica.

Su estilo se caracteriza por transformar situaciones cotidianas en relatos humorísticos que invitan a la reflexión.

Entradas y detalles del espectáculo

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Fechas y horarios

📅 Viernes 27 de marzo

📅 Sábado 28 de marzo

📅 Domingo 29 de marzo

⏰ 8:00 p. m.

Lugar

📍 Teatro Racional

Precios

🎟 Entrada general: S/ 55

🎟 Estudiantes y jubilados: S/ 45

El espectáculo forma parte de las actividades por el Día Mundial del Teatro, ofreciendo una oportunidad especial para disfrutar del humor latinoamericano en vivo.