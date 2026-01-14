El artista peruano Iago Málaga lanzó este martes su nuevo sencillo titulado Qué tal, una propuesta de pop bailable pensada para la temporada de verano 2026. El estreno marca el inicio de una serie de lanzamientos programados para este año, en los que el músico apuesta por una sonoridad más rítmica y orientada al movimiento.

La canción representa un giro respecto a sus composiciones anteriores, caracterizadas por un enfoque introspectivo. En esta nueva etapa, el proyecto explora la dualidad que define su identidad artística: “Iago”, asociado a la vulnerabilidad, y “Málaga”, vinculado a la energía y el dinamismo.

Dualidad creativa y nuevas influencias

El proyecto musical de Iago Málaga se consolidó tras una ruptura con su entorno profesional previo, luego de varios años dedicado a la administración de negocios. Desde entonces, el artista se volcó por completo a la composición, integrando influencias que van desde The Beatles hasta Sin Bandera, con énfasis en la interpretación emocional por encima de la técnica.

“Siempre busqué encajar en lo que otros esperaban de mí, pero hoy elijo abrazar esta dualidad”, señaló el cantautor al referirse al concepto detrás del sencillo. Según explicó, “Qué tal” prioriza una letra honesta acompañada de un sonido que invita al baile.

Presentaciones recientes y proyección nacional

El lanzamiento se produce tras un año de actividad en escenarios de alta convocatoria. Durante el 2025, Iago Málaga participó como artista invitado en la gira nacional del cantante argentino Axel en Perú.

Asimismo, su presentación en el Ya Toca Fest, realizado en la ciudad de Arequipa, permitió ampliar su alcance hacia públicos fuera de Lima, consolidando su presencia en la escena musical nacional.

Disponible en plataformas digitales

Como artista independiente, Iago Málaga reconoce los retos de sostenibilidad en la industria musical actual. Para el 2026, su estrategia se centra en el lanzamiento constante de material inédito y en el fortalecimiento de su identidad sonora.

El sencillo “Qué tal” ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, marcando el inicio de un año que el artista proyecta como una etapa de mayor visibilidad y conexión directa con su audiencia.