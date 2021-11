Desde que Ignacio Baladán regresó a “Esto es Guerra” no ha dejado de protagonizar intercambios de palabras con Patricio Parodi. Los chicos realitys volvieron a tener un tenso momento en una de las competencias del programa.

El capitán de los “Guerreros” se enfrentó al uruguayo en uno de los retos de competencia. Tras ganar el juego, ‘Pato’ Parodi aseguró que su rival no ganaba si es que no hacía trampa.

Estas palabras generaron incomodidad en Ignacio Baladán, quien decidió increparlo en vivo. “Mister yo a usted le tengo mucho respeto, pero eso de decir trampa no me gusta, porque yo juego limpio y cuando pierdo lo acepto”, aclaró.

Parodi no se quedó callado y decidió refutar al integrante de los “Combatientes”, quien dijo que prefería no seguir hablando para no perjudicarlo. “Pero que lo diga Mister, que no tire la piedra y esconda la mano. Habla sé claro”, cuestionó el ex de Flavia Laos.

El momento se puso más tenso cuando Baladán contestó: “El que tiró la piedra y escondió la mano no fui yo”, respondió para luego abandonar el set de “EEG” visiblemente incómodo.

Este incidente ocurre poco después que Patricio Parodi fuera ampayado besando a Luciana Fuster. Como se recuerda, Ignacio Baladán también habría tenido una relación con la modelo, según señaló Flavia Laos.

Tras una acalorada discusión entre Patricio Parodi y Ignacio Baladán, Pancho Rodríguez saltó a defender a su compañero de equipo pero el peruano lo dejó frío y sin palabras al hacerle recordar que llegaba 'La Patrona' (Yahaira Plasencia). (Fuente: América TV)