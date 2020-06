Este lunes 8 de junio, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ expuso la denuncia de una menor de edad que acusó al actor Andrés Wiese de enviarle fotos desnudo a través su cuenta de Instagram. Luego, la actriz Mayra Couto hizo público que también fue acosada por el actor mientras grababan Al Fondo Hay Sitio.

Ante estas acusaciones, la imagen del actor se ha vuelto tendencia en redes sociales y, ahora, en la votación de El rostro más bello, organizado por TC Candler & The Independent Critic se ha notado una caída en los votos.

Hasta el martes 9, el popular Ricolas, tenía 924.503 reacciones. Ahora, este miércoles 10 tiene 924.145

ANDRÉS WIESE SE PRONUNCIA EN REDES SOCIALES

Rompe su silencio. El actor Andrés Wiese se pronunció, mediante un comunicado en publicado en su cuenta de Facebook, tras ser denunciado públicamente de acoso, presuntamente, hacia una menor de edad y Mayra Couto, quien fue su compañera de grabaciones el ‘Al fondo hay sitio’.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, escribió el actor que interpretó a ‘Nicolás’ en la exitosa serie de América Televisión.

