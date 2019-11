Jazmín Pinedo sobre su relación con Gino: "Estoy harta que me pregunten lo mismo"

Síguenos en Facebook

Jazmín Pinedo no aguantó más y respondió fuerte y claro a sus seguidores de Instagram sobre las interrogantes respecto a su situación sentimental con Gino Assereto, pues creen que la relación llegó a su fin, porque la popular ‘chinita’ no publica fotos con el también modelo.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino y a Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, expresó.

La conductora de TV también agregó que a Gino Assereto no le gustan las fotos, pero que eso no significaría que estén pasando por una crisis de pareja. También manifestó que ella no podría divorciarse porque no se ha casado aún.

“No le gusta las fotos y eso no significa que me haya peleado, que me haya divorciado, ni me he casado”, señaló Jazmín Pinedo.