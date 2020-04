Vanessa Tello utilizó las redes sociales para enviar un reflexivo mensaje sobre la cuarentena que venimos afrontando en estos momentos para evitar la propagación del coronavirus en el Perú.

“Ahora, no solo no sabemos cuándo termine este ‘encierro’, no sabemos cuándo termine esta pandemia, no sabemos cómo será nuestra vida, nuestro trabajo, la forma de relacionarnos en los próximos meses. Literal no sabemos nada, pero a pesar de eso, es igual hermoso seguir viendo cómo seguimos viendo el futuro con esperanza y con ilusión de volver estar juntos y volver a abrazarnos”, escribió la exmodelo en su cuenta de Instagram.

La también nutricionista sostuvo que el mundo necesitaba esta pausa y que el aislamiento social le ha tocado vivir a cada uno “tal cual como necesitaba vivirlo”.

“Recibamos la lección de vivir en el día a día, porque tampoco nos queda de otra y pensar en el futuro solo nos genera ansiedad. Les prometo que nadie va a literalmente morir por estar encerrado, si genera muchísima angustia, pero afuera hay algo más peligroso que realmente mata. Seamos pacientes con lo que se venga y que sea lo que sea pero que de la mayor seguridad que estaremos lo más seguro posibles”, agregó Vanessa Tello en su extenso mensaje.