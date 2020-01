Janet Barboza sorprendió a todos al revelar durante la emisión de este lunes del programa ‘Válgame’ que existiría un video reciente de Yahaira Plasencia junto a ‘Coto’ Hernández.

“Nos acaba de llegar información de último minuto. No lo podemos confirmar, sin embargo, al parecer, estaría circulando un video de la Yaha acompañada de quien una vez le regaló un mapache. Y este material ya lo tendría un canal de televisión”, sostuvo la popular ‘Rulitos’ en pleno programa.

Ante esta nueva vinculación, el modelo se pronunció en su cuenta de Instagram y comentó que él está en Costa Rica “feliz y trabajando”

“Y después dicen que yo me tengo que estar colgando de alguna persona para hacer bulla en Perú... Yo estoy acá en Costa Rica tranquilo trabajando y disfrutando con la familia. Tengo muchos meses (más de 7) de no hablar allá sobre ningún tema... Si tienen algo promocionar algún lanzamiento o lo que sea háganlo sin meterme a mí, que yo estoy bien así”, escribió el ex chico reality en sus historias de Instagram.

Coto Hernández sobre vinculación con Yahaira: “Si quieren promocionar algo, háganlo sin meterme a mi”

