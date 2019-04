Xoana Gonzáles revela en Instagram que su boda le costó 2800 soles

Síguenos en Facebook

Pedro Moral contó en ‘El Valor de la Verdad’ que Sheyla Rojas le exigía una boda de 170 mil dólares, y si no cumplía con sus exigencias, ella no se casaría. Antes estas declaraciones, miles de usuarios se sintieron indignados, y más aún la argentina Xoana Gonzales, quien confesó en su cuenta de Instagram que su boda le constó alrededor de 2800 soles.

“Mi boda en Perú salió 2800 soles contando impuestos y gastos y lo más caro fue el Dj y la comida para 10 invitados, solo íntimos. La boda en Buenos Aires salió 700 soles con ropa, comida e iglesia incluida”, confesó Xoana.

La polémica modelo también dejó un mensaje muy profundo sobre el matrimonio, ¿será para Sheyla Rojas?

“si te quieres casar te casas y no hay excusa, no hace falta el dinero, no hace falta ser millonarios ni planearlo tanto con un mes de anticipación se hace de todo… las cosas artificiales para las personas superficiales o para los que puedan”.