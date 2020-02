Tras la romántica sorpresa que le hizo Christian Dominguez a Pamela Franco a poco de celebrarse el Día de San Valentín, Isabel Acevedo fue consultada por el detalle que tuvo su expareja y aseguró que prefiere “no revivir a los muertos”.

“No vi (la sorpresa), en qué tiempo, lo que pasa es que ya no son temas importantes. Como dije en un momento, para qué revivir a los muertos, ya está ya”, dijo la popular ‘Chabelita’ al ser abordada por las cámaras de ‘En boca de todos’.

Isabel Acevedo habló sobre sorpresa de Christian Domínguez a Pamela Franco. (Video: América TV)

La bailarina y ahora integrante de ‘Esto es Guerra’ señaló que no le importa lo que haga actualmente el cumbiambero, pero llamó la atención cuando dijo que sintió un “deja vu”.

“Deja vu puede ser ah, pero ya no, ya lo pasado, pisado, ya lo dije. Es un tema que ya no importa, o sea ya es algo pasado, ni nadie me comenta eso. No tengo problema de nada, estoy enfocada en mi trabajo, en el programa”, manifestó Isabel Acevedo.

Sin embargo, al ser preguntada sobre si le desea lo mejor a Christian Domínguez y su nueva pareja, la ‘Chabelita’ señaló que tampoco es “hipócrita” y que ella está feliz y tranquila.