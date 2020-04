Isabel Acevedo compartió en sus redes sociales una fotografía mostrando cómo pasa la cuarentena, pero no contó que los usuarios la comparen con otro personaje del espectáculo que es muy querido por los peruanos.

Los cibernautas compararon a Chabelita con Dayanita. En la instantánea compartida en su cuenta de Instagram se puede ver a la integrante de ‘Esto es guerra’ de espaldas y con la mirada hacia un lado como ‘coqueteando’ a la cámara, gesto que también es visto por la actriz cómica.

Al parecer esto no fue del agrado para Isabel, quien no tuvo problemas en responder a uno de sus seguidores que le dijo si era Dayanita. Ella respondió: "No, tu tía".

Isabel Acevedo le responde molesta a usuarios que la compararon con Dayanita

Cabe mencionar que la bailarina agregó horas después que no tiene ningún problema con la actriz. “Vale corregir que amo a Dayanita”, afirmó Isabel.