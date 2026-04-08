La actriz peruano-estadounidense Isabela Merced visitó el Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap como parte de una producción internacional destinada a promocionar los atractivos turísticos y culturales del Perú.

La visita se realizó el domingo 5 de abril en la región Amazonas.

Durante su estadía, la actriz participó en una jornada de filmación audiovisual en este emblemático sitio arqueológico, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con Promperú, con el objetivo de generar contenido que resalte la riqueza histórica del país ante audiencias globales.

El rodaje forma parte de la serie internacional Travel & Purpose, producida por Global Child LLC, un proyecto orientado a difundir destinos turísticos con valor cultural en mercados como Estados Unidos y América Latina. El material será difundido en plataformas de amplio alcance como VIX, LATAM y canales internacionales.

Isabela Merced, reconocida por su participación en producciones como Transformers, Sicario, Dora and the Lost City of Gold y Superman , mantiene un fuerte vínculo con el Perú debido a sus raíces familiares. La actriz ha expresado en diversas ocasiones su orgullo por su herencia peruana.

De acuerdo al proyecto, la presencia de la actriz en Kuélap representa una oportunidad clave para fortalecer la visibilidad internacional de este monumento y posicionar a la región Amazonas como un destino turístico de alto valor histórico y cultural.

Isabela Merced hizo gala de su elegancia durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

El sector señala que este tipo de iniciativas contribuye a promover la diversidad del Perú y consolidar su imagen en el mercado turístico global.