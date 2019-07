Ivana Yturbe lució en pleno programa las zapatillas que le regaló Jefferson Farfán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ivana Yturbe estuvo como invitada en el set de 'En boca de todos' y sorprendió al aparecer luciendo unas zapatillas blancas de la costosa marca Gucci, las cuales habrían sido un obsequio de su expareja Jefferson Farfán.

Tula Rodríguez se quedó impresionada al ver las zapatillas de la modelo peruana y hasta le pidió que desfile por el set. Ivana Yturbe aceptó sin ningún problema; sin embargo, sí admitió que estaban un poco sucias.

"El hecho de que tus zapatillas sean Gucci, mi amor también se lavan ah", le dijo Ricardo Rondón bromeándole sobre el detalle de sus zapatillas.

"Como no me las quito ni para dormir, no tengo tiempo de lavarlas", respondió Ivana Yturbe demostrando que el tema no le incomoda.