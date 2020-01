Tras ser presentada como competidora de la nueva temporada de “Esto es guerra: el siguiente nivel”, Ivana Yturbe respondió algunas preguntas de la prensa; sin embargo, llamó la atención lo que dijo al ser consultada por su relación con Mario Irivarren.

Y es que hace unas semanas, Ivana Yturbe y Mario Irivarren viajaron juntos a Europa como parte de sus vacaciones y recorrieron diversas ciudades del viejo continente, pero ahora ambos se niegan a hablar de su relación.

“La verdad es que yo todavía no estoy casada y, como siempre lo he dicho, no hablo de mi vida privada. Yo nunca he dicho que tengo una relación (sentimental). Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz, enamorada de mí y súper enfocada en lo que tenga que ver con mi carrera de modelaje”, dijo Ivana al diario Trome.

“Lo he dicho antes: Mario siempre va a ser una persona especial para mí”, añadió en su declaración, avivando así los rumores de un presunto distanciamiento del chico reality.

Asimismo, tras su participación en la última emisión de “Esto es guerra”, Yturbe aseguró estar “bien, tranquila y enfocada”, evadiendo la pregunta sobre si se encuentra soltera.

Por otro lado, Mario Irivarren también prefirió no hablar sobre su situación actual con Ivana Yturbe. Trató de esquivar como sea las preguntas de Gian Pierro Diaz y de Jazmin Pinedo tras ser presentado en “Esto es guerra”.

Mario Irivarren: así fue su reacción cuando le preguntan si está soltero. (Video: América TV)