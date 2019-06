Ivana Yturbe tras lucir zapatillas que le regaló Jefferson Farfán: "No voy a decir nada sobre eso"

Ivana Yturbe no quiso hablar sobre el costoso regalo que le hizo Jefferson Farfán durante su relación luego de que un informe de 'Magaly TV: La Firme' resaltara que la modelo aún luce en sus reuniones sociales las zapatillas marca 'Gucci' que le dio la 'Foquita'.

Recordemos que según el portal de la empresa, las zapatillas deportivas cuestan 1200 euros, el equivalente 4,514 soles. Su elevado precio se debería a los cristales desmontables pegados en el calzado.

En la última inauguración del spa de Brunella Horna, Ivana acompañó a su amiga y llevaba puestas las mencionadas zapatillas.

América Espectáculos le consultó si no le incomodaban las críticas por usar aún el obsequio del futbolista.

"No voy a responder. No (le incomoda), pero no voy a decir nada sobre eso", dijo Ivana Yturbe.

Además comentó sobre la denuncia que hizo Jefferson Farfán en sus redes sociales. El deportista dijo haber sido víctima de acoso de cámaras de televisión hasta su casa.

"La delincuencia está terrible, no sabemos si es un ladrón. Entiendo que somos personas públicas pero ese seguimiento asusta un poco", señaló Ivana Yturbe.