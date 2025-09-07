El cantante dominicano Jabriell sorprendió al público peruano con el lanzamiento de su nuevo tema “Pisco Sour”, un homenaje musical al Perú que forma parte de su próximo álbum a estrenarse a finales de este año. El sencillo, disponible en plataformas digitales y con videoclip grabado en Miraflores, combina el sabor del reggaetón y el trap latino con un guiño a la bebida bandera del país.

“Pisco Sour” fue escrito por el propio artista y producido por Claudio Ortiz, con el objetivo de reflejar, a través de la música, la mezcla cultural que simboliza la famosa bebida peruana. Jabriell, cantante, compositor y productor, señaló que el Perú ha sido una gran fuente de inspiración en este proyecto: “El pisco sour es la combinación perfecta, como mi música, que une géneros y emociones”.

El videoclip del sencillo contó con la participación especial de la streamer peruana Yaniz, quien aporta un sello local al proyecto. La producción refuerza la conexión que el artista viene construyendo con el público peruano desde su participación en el All Music Fest 3, realizado en junio, donde fue una de las revelaciones del cartel.

Gracias a esta acogida, Jabriell ha sido invitado por Longplay Entertainment a compartir escenario con el puertorriqueño Lennox en su próxima gira por Perú, a realizarse a finales de septiembre.

Con este lanzamiento, el dominicano consolida su presencia en la escena musical latinoamericana y apunta a convertirse en una de las voces más prometedoras de la región. “Pisco Sour” marca, además, un punto de partida en su estrecha relación con Perú, país que ya considera su “segundo hogar musical”.

👉 Mira el videoclip aquí: Pisco Sour – Jabriell