La expareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora, estuvo en un enlace en vivo con Magaly Medina para hablar de su actual situación sentimental, luego de haber sido vinculado sentimentalmente con Tilsa Lozano.

El boxeador no pudo ocultar su nerviosismo durante la entrevista y contó que prefirió no estar frente a frente con la popular ‘Urraca’ para contar detalles de sus líos amorosos que han involucrado a la ex ‘Vengadora’ y a Olinda.

“Con Olinda siempre he tenido ese tipo de conversaciones con ella... De repente cómo lo interprete ella también”, dijo Jackson Mora sobre los mensajes de formar una familia que le enviaba a Olinda Castañeda.

“Ya pedí las disculpas del caso a las dos", agregó Mora, quien luego remarcó que la que le gusta es Tilsa Lozano y que ha estado detrás de ella por varios meses. ”He intentado hablar con Tilsa, pero estoy bloqueado", contó el luchador.

Asimismo, Jackson Mora no dudó en marcar distancia del caso Pedro Gallese, luego de que la popular ‘Urraca’ lo comparara con el arquero peruano.

“Mi caso es diferente, yo soy una persona soltera, no tengo una familia... Pero no estoy con las dos, es más no estoy con ninguna”, sostuvo Jackson Mora.

Como se recuerda, su expareja Olinda Castañeda reveló en ‘El valor de la verdad’ que Tilsa Lozano le enviaba mensajes al boxeador cuando aún era su pareja. Posteriormente, Mora y Lozano fueron captados juntos en más de una ocasión, por lo que se especuló que habría algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, actualmente se encontrarían distanciados por una pelea que tuvieron durante su viaje a Tumbes.