Jacqueline Bracamontes, actriz recordada por su papel de Maribel en la telenovela “Rubí”, se volvió tendencia luego de protagonizar una bochornosa caída durante una grabación y, fue ella misma quien compartió las imágenes en su perfil de Instagram.

En las imágenes se puede ver a la actriz junto al presentador Carlos Adyan grabando un promocional de Navidad para la cadena de Telemundo, cuando tras dar unos coordinados pasos de baile, algunas vueltas, terminó enredándose con su vestido y tacones, cayendo al piso sin poder sostenerse.

“En mi vida me había pasado algo así… Pues siempre hay una primera vez… #suelo #azoté #sidolió #auch #caída #oso #bloopers #christmas #navidad #Telemundo @telemundo Mi sobrino dice que me tiraste @carlosadyan La risa y gritos del final son de @laurasbarcelo”, escribió sobre la leyenda del clip que fue difundido en su perfil de Instagram.

El clip cuenta con más de 120 mil “Me gusta” y sus fanáticos recurrieron a los comentarios para expresarle su preocupación y también para celebrar que ella misma haya mostrado su incidente que, por fortuna, no pasó a mayores.

“Es super peligroso caerse así, espero que estes bien mi Jaquie”, “Pobrecita. Sana, sana”, “Ouch mi Jackie”, “Pero mujer nada se te ve mal, ni una caída. Yo me caigo y parece que el Mundo se acabó, siempre Bella”, “Antes de ver todo el video (o sea la caída) lo primero que pensé fue: como no se caen cuando usan los vestidos tan, tan largos”, “Menos mal que se puede ver como chiste. Gracias a Dios no te paso nada @jackybrv”, fueron algunas reacciones de sus fans.

VIDEO RECOMENDADO

Enrique Peña Nieto tiene dulce gesto con su novia tras ser captado bailando con exuberante rubia

Enrique Peña Nieto tiene dulce gesto con su novia tras ser captado bailando con exuberante rubia https://elbocon.pe/boconvip/sofia-castro-habla-de-como-cambio-su-vida-el-matrimonio-de-su-madre-angelica-rivera-con-enrique-pena-nieto-video-mexico-usa-nndc-noticia/