A pesar de las críticas que tuvo Jaime Bayly contra el nuevo tema de Shakira con Bizarrap, sorprendió a todos al revelar que la artista lo invitó hace hace muchos años y él se negó.

En su columna “El francotirador”, el escritor peruano recordó que entrevistó a la barranquillera cuando tenía 20 años y mencionó que hubo química y miradas cómplices entre ambos, e inclusive los padres de la cantante presenciaron dicha conexión entre ambos.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible; cuando quería conquistar el mundo con esa voz milagrosa (…) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche, y nadie volvería a mirarme así , ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego (…) aquellos ojos felinos, luminosos, que quemaban las entrañas y ponían a bailar la imaginación”, expresó Bayly.

“Me miró así porque entonces era una niña sabia de apenas veinte años que se había sentado en la televisión conmigo y acaso había descubierto que algo raro e inasible nos unía profundamente. Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía, si acaso el amor o la amistad o una cifra en clave que aún no conocíamos y tal vez jamás conoceríamos ”, añadió.

Además, Jaime Bayly contó que Shakira lo llamó para ir al cine a ver la película “Titanic”, pero no aceptó porque “en ese momento estaba casado con “Cassandra”, quien en realidad y “clara-mente” es su exesposa Sandra Masías.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, caminando deprisa con sus padres, Shakira volvió a mirarme como si solo yo existiera, y me sugirió con la mirada que la llamase, pues quería asomarse a los extraños laberintos del deseo y, si acaso, perderse en mí, o conmigo. Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado; porque sentía la herida abierta de ser bisexual y no hallé coraje para contarle todo eso a Shakira, como tampoco me atreví a decirle que me había enamorado de ella como nunca me había enamorado de nadie, de ningún chico, de ninguna chica”, reveló.

“ Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (porque nadie podía sospechar que esa niña de pelo negro todavía, que habría de subyugar multitudes, era de una timidez casi esquizofrénica) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a nuestras hijas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme. Nunca más me miró como aquella noche”, concluyó.

